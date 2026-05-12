Sakarya’da lüks otelde korku dolu anlar

Sakarya’da korkunç olay

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan lüks bir otelde yaşanan olayda, havuzda fenalaşan 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren lüks bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda vakit geçiren Elif Nur Olgun bir anda rahatsızlandı. Durumu fark eden eşi ve otel çalışanları genç kadını sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, iddiaya göre kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Doktorların tüm çabasına rağmen Elif Nur Olgun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.