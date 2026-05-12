HaberTürkiye

Sakarya’da lüks otelde korku dolu anlar

Sakarya’da lüks bir otelin havuzunda fenalaşan 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

NationalTurk TR12/05/2026
0 Bir dakikadan az
AW702585 01
Kurban Bayramında Phuket

Sakarya’da korkunç olay

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan lüks bir otelde yaşanan olayda, havuzda fenalaşan 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Sakarya’da korkunç olay

dunya kupasi los angeles turu 04

Olay, akşam saatlerinde Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren lüks bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle birlikte otelin kapalı havuzunda vakit geçiren Elif Nur Olgun bir anda rahatsızlandı. Durumu fark eden eşi ve otel çalışanları genç kadını sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı halde ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, iddiaya göre kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Doktorların tüm çabasına rağmen Elif Nur Olgun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kurban Bayramında Bangkok Phuket
Bağlantılar
NationalTurk TR12/05/2026
0 Bir dakikadan az
Kurban Bayramında Bali

NationalTurk TR

Anneler Günü 2026
Başa dön tuşu