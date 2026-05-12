Samsun Havza’da sel felaketi

Havza’da hayat felce uğradı

Meteoroloji’nin uyardığı sağanak yağış Samsun’un Havza ilçesinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlar sürüklendi; vatandaşlar iş makineleri ile iş yerlerinden kurtarıldı.

İlçede etkili olan kuvvetli sağanak, Hacı Osman Deresi’nin taşmasına yol açtı. Taşkın sonrası ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, etkili olan kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen taşkınlarla ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muş, taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Muş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Samsun’umuzun Havza ilçesinde kuvvetli sağanak sonrası yaşanan taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımız, ilk andan itibaren harekete geçmiş olup çalışmalar sürdürülmektedir. Bizler de süreci yakından takip ediyoruz.”

Kuvvetli yağış sonrası ilçede bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, belediye ve ilgili kurum ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.