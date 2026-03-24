Samsun’da kahve paketi sayesinde milyoner oldu

Samsun'da yaşayan bir vatandaş, 15 TL'ye satın aldığı kahve paketinden çıkan kod ile katıldığı çekilişten 1 milyon TL kazandı.

NationalTurk TR24/03/2026
Samsun‘da kahve paketi hayatını değiştirdi

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşayan Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya katılarak 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Kahve paketinin içindeki kodla sisteme giriş yapıp çekilişe katılan Mehmet Mesut Ak, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Ak, “Hiçbir zaman ‘bana çıkmaz’ demeyin, şansınızı deneyin. İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım” dedi.

