Samsun’da otobüs devrildi: 7 yaralı

Samsun’da feci kaza

Ankara‘dan Gürcistan‘a giden bir seyahat firmasına ait otobüs Samsun‘un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Bir seyahat firmasına ait M.İ.’nin (58) kullandığı Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Toybelen mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü M.İ(58) ile yedek sürücü Z.Ç (39), yolcular G.A. (23), A.P. (61), S.A. (56), Z.A. (57) ve Gürcistan uyruklu N.L. yaralandı.