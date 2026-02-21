TürkiyeHaberVideo

Samsun’da otobüs devrildi: 7 yaralı

Ankara'dan Gürcistan'a giden bir seyahat firmasına ait otobüs Samsun'da kontrolden çıkarak devrildi

NationalTurk TR21/02/2026
1 Bir dakikadan az
kaza

Samsun’da feci kaza

Ankara‘dan Gürcistan‘a giden bir seyahat firmasına ait otobüs Samsun‘un İlkadım ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Samsun'da feci kaza

Bir seyahat firmasına ait M.İ.’nin (58) kullandığı Gürcistan plakalı yolcu otobüsü, Toybelen mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü M.İ(58) ile yedek sürücü Z.Ç (39), yolcular G.A. (23), A.P. (61), S.A. (56), Z.A. (57) ve Gürcistan uyruklu N.L. yaralandı.

11 yolcu taşıyan otobüste 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bağlantılar
NationalTurk TR21/02/2026
1 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu