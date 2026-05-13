Samsun’da sel felaketinin etkileri sabah belli oldu!

Samsun’da selden geriye kalanlar

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinin etkileri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. İlçe genelinde bazı araçların sokaklarda devrilmiş ve takla atmış halde olduğu görülürken, çok sayıda iş yerinin de ciddi şekilde zarar gördüğü tespit edildi.

Kuvvetli yağış nedeniyle taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin bıraktığı izler sabah saatlerinde belirgin hale geldi. Drone ile kaydedilen görüntülerde, sel sularının sürüklediği araçların çamur içinde kaldığı, bazılarının ise yan yatarak kullanılamaz hale geldiği dikkat çekti.

Selin yol açtığı hasar nedeniyle birçok iş yeri büyük zarar görürken, dükkanlar çamur ve balçıkla kaplandı. Esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başlayarak iş yerlerini yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştı. Bölgede zarar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan felaketin etkisini atlatmaya çalışıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri ise bölgede su tahliyesi ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, selden etkilenen alanlarda incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.