Şanlıurfa’da yeni evli çiftten anlamlı hareket

Şanlıurfa’da genç çift çocukları sevindirdi

Şanlıurfa’da evlenen Muhammed ve Fatma Çakmak çifti, düğünlerine gelen 100 yetime hediyeler vererek çocukların yüzlerini güldürdü.

Damat Muhammed Çakmak yaptığı açıklamada, “Böyle özel ve güzel bir günümüzde yetimleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takı yerine yetimler olsun istedim bunun için de çok sevinçliyim” dedi.

Gelin Fatma Çakmak da manevi huzurun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Çift böylesi güzel ve özel günde yetimleri de aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.