Şanlıurfa’da husumetli kavgasında kan aktı: 3 ölü

Şanlıurfa‘da korkunç olay

Haliliye ilçesine bağlı Kırsal Konaç Mahallesi’nde uzun süreli husumeti kötü sonla bitti. İki grup arasında çıkan tartışma sonucu olaylar büyüyerek silahlar ateşlendi. Korkunç olayda silahla vurulan 3 kişi hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı ile birlikte olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi geldi. Kavgada Mustafa K., Osman K. ve Veysi Y. hayatını kaybederken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.