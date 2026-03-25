Şanlıurfa’da tarihi geçmiş 50 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi.

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olan depoya baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri depoda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit etti.

Sağlığa zararlı olduğu belirlenen 50 ton tavuk ve tavuk ürünü, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp alanına götürüldü.

Tarihi geçmiş ürünleri depolayan işletme hem mühürlendi hem de işletmeye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.