Şanlıurfa’da tarihi geçmiş 50 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş 50 ton tavuk ve tavuk ürünü imha etti.

NationalTurk TR25/03/2026
Şanlıurfa‘da insan sağlığını böyle tehdit ettiler

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerince düzenlenen operasyonda son kullanma tarihi geçmiş 50 ton tavuk ve tavuk ürünü ele geçirildi.
Şanlıurfa'da insan sağlığını böyle tehdit ettiler
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olan depoya baskın düzenledi. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri depoda bulunan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit etti.
Sağlığa zararlı olduğu belirlenen 50 ton tavuk ve tavuk ürünü, kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere çöp alanına götürüldü.
Tarihi geçmiş ürünleri depolayan işletme  hem mühürlendi hem de işletmeye idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

NationalTurk TR25/03/2026
0 Bir dakikadan az
