FETÖ’nün kurucularından Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda, örgütün kurucularından Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun gözaltına alındı. “Ev abisi” olarak adlandırılan ve örgütün lise talebe sorumluluğu görevinde bulunduğu tespit edilen Tosun, Kadıköy’deki adresine düzenlenen baskında yakalandı.

Kod adları ve örgüt bağlantıları

“Salih” ve “Hakan” kod adlarını kullandığı belirlenen Seyfullah Tosun’un, örgütün tepe yönetim kadrosuyla bağlantılı olduğu ve 2014-2016 yılları arasında, KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğü’nde SGK kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kadıköy’de avukatlık yapıyordu

Kadıköy’de avukatlık yaptığı tespit edilen Tosun, 23 Kasım’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İfadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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