Şile sular altında kaldı

İstanbul'un Şile ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle taşan dere sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı.

NationalTurk TR30/03/2026
Şile‘de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’un Şile ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Kumbaba mevkisinde bulunan bir çay bahçesinin su basmış hali görenleri şok etti.

Şile'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış uzun süre devam ederek hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle derelerin taşması sonucu Kumbaba bölgesinde dere kenarında faaliyet gösteren bir çay bahçesi sular altında kaldı. İşletme içindeki malzemelerler ise zarar gördü.

Ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

NationalTurk TR30/03/2026
