Şile sular altında kaldı

Şile‘de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’un Şile ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Kumbaba mevkisinde bulunan bir çay bahçesinin su basmış hali görenleri şok etti.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış uzun süre devam ederek hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle derelerin taşması sonucu Kumbaba bölgesinde dere kenarında faaliyet gösteren bir çay bahçesi sular altında kaldı. İşletme içindeki malzemelerler ise zarar gördü.

Ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken o anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.