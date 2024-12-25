Şile’de 51 öğrenci kumanya zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Şile 75. Yıl Ortaokulu’nda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin okul önünde dağıttığı kumanyaları tüketen 51 öğrenci rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Şile Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Davut Gül’den Açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Maalesef 75. Yıl Ortaokulu’nda 51 öğrencimiz dağıtılan kumanyalardan zehirlendi. Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme vakası söz konusu. İl Tarım Müdürlüğümüz, dağıtılan kumanyalardan numune alarak incelemelere başladı. Ayrıca valilik olarak iki Milli Eğitim müfettişi görevlendirdik. İzinli bir dağıtım olmadığı için şahit numune alınmamış ancak çocukların yarım bıraktığı ürünlerden örnekler alındı. Süreci yakından takip edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür: “İdari Süreç Başlatıldı”

İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür de olayın Milli Eğitim ve Valilik izni dışında gerçekleştiğini belirtti: “Şu anda çocuklarımız müşahede altında. Sağlık durumları kontrol altında. Ancak dışarıda, okul çevresinde dağıtılan kumanyalar nedeniyle bu durum yaşandı. Velilerimiz endişeli, ama gerekli tüm tedbirler alınıyor.”

Kumanya Dağıtımı ve Numune Alımı İnceleme Altında

Olayın ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, dağıtılan ürünlerden numune alarak inceleme başlattı. Yetkililer, ürünlerin izinli bir şekilde dağıtılmadığını ve gerekli prosedürlerin uygulanmadığını belirtti.

Hastanede tedavisi süren öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.