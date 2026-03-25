Sınıfta sıkılan sprey panik yarattı! 6 öğrenci hastanelik oldu

Bingöl’de ilkokulda yaşanan olayda, bir öğrencinin sınıfta sıktığı sprey nedeniyle 6 öğrenci fenalaştı. Öğretmenlerin durumu fark etmesi üzerine okulda kısa sürede hareketlilik yaşanırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sprey çocukları hastanelik etti

Olay, öğle saatlerinde kent merkezindeki Şehit Mustafa Gündoğdu İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Ders arasında bir öğrencinin yanında getirdiği ve genellikle düğünlerde kullanılan spreyi sınıf içerisinde sıktığı öğrenildi. Spreyin etkisiyle sınıfta bulunan bazı öğrenciler fenalaştı. Durumu fark eden öğretmenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi okulda gerçekleştirdi.

6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Spreyden etkilenen 6 öğrenci, tedbir amaçlı ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

