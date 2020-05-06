Spor
Son dakika | Torinoda bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolculara yapılan sıhhat denetimlerinde bir oyuncunun koronavirüs testinin olumlu çıktığı belirtildi.
İsmi açıklanmayan oyuncunun rastgele bir semptom göstermediği ve karantinaya alındığı kaydedildi.
Torinolu futbolcunun durumunun daima olarak takip edileceği tabir edildi.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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