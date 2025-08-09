Türkiye son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye’de geçen ay yaşanan sıcaklık artışının son yarım asrın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Temmuz 2025’te ülke genelinde ortalama sıcaklık, uzun yıllar ortalamasına göre 1,9 derece artarak 26,9 dereceye yükseldi. Analizlerde kullanılan 220 meteoroloji istasyonundan 66’sında rekor sıcaklık değerleri ölçüldü.

Sıcaklık rekoru Silopi’den geldi

Bakanlık açıklamasında, resmi analiz istasyonları dışında kalan Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometrelerin 50,5 dereceyi gösterdiği ve bu değerin Türkiye temmuz sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Cizre, Ceylanpınar ve Birecik zirvede

Resmi kayıtlar arasında ise en yüksek temmuz sıcaklığı 49,4 derece ile yine Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 49 derece, Birecik’te ise 48,1 dereceye ulaşan sıcaklıklar kaydedildi.

Rekor kıran iller ve sıcaklıklar

Temmuz 2025’te sıcaklık rekorunun kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

Tokat: 47,2 derece

Şanlıurfa, Akçakale: 47 derece

Şanlıurfa, Viranşehir: 47 derece

Adıyaman: 46,3 derece

Adıyaman, Kahta: 46 derece

Sinop, Boyabat: 45,8 derece

Kahramanmaraş: 45,8 derece

