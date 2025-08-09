Haber

Türkiye son 55 yılın en sıcak temmuz ayını yaşadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Temmuz 2025’in Türkiye genelinde son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle tüm zamanların temmuz sıcaklık rekoru kırıldı.

NationalTurk09/08/2025
1 1 dakika okuma süresi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Temmuz 2025’in son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Temmuz 2025’in son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
WTS Tatil Fırsatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak Türkiye’de geçen ay yaşanan sıcaklık artışının son yarım asrın en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. Temmuz 2025’te ülke genelinde ortalama sıcaklık, uzun yıllar ortalamasına göre 1,9 derece artarak 26,9 dereceye yükseldi. Analizlerde kullanılan 220 meteoroloji istasyonundan 66’sında rekor sıcaklık değerleri ölçüldü.

İçerik gizle
Sıcaklık rekoru Silopi’den geldi
Cizre, Ceylanpınar ve Birecik zirvede
Rekor kıran iller ve sıcaklıklar

Sıcaklık rekoru Silopi’den geldi

Bakanlık açıklamasında, resmi analiz istasyonları dışında kalan Şırnak’ın Silopi ilçesinde termometrelerin 50,5 dereceyi gösterdiği ve bu değerin Türkiye temmuz sıcaklık rekoru olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Cizre, Ceylanpınar ve Birecik zirvede

Resmi kayıtlar arasında ise en yüksek temmuz sıcaklığı 49,4 derece ile yine Şırnak’ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 49 derece, Birecik’te ise 48,1 dereceye ulaşan sıcaklıklar kaydedildi.

Rekor kıran iller ve sıcaklıklar

Temmuz 2025’te sıcaklık rekorunun kırıldığı diğer il ve ilçeler şöyle:

Tokat: 47,2 derece

Şanlıurfa, Akçakale: 47 derece

Şanlıurfa, Viranşehir: 47 derece

Adıyaman: 46,3 derece

Adıyaman, Kahta: 46 derece

Sinop, Boyabat: 45,8 derece

Kahramanmaraş: 45,8 derece

Bağlantılar
NationalTurk09/08/2025
1 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden
NationalTurk fotoğrafı

NationalTurk

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı
Maldivler Turu
Başa dön tuşu