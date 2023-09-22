Vahşi Cinayette Yeni Karar

Kadıköy’deki vahşi cinayet davasında katil zanlısına verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onanırken, katil zanlısına yardım ettiği gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Ferhat Yıldız’a verilen ceza ise bozuldu.

Kadıköy Postası’nın haberine göre Ferhat Yıldız’ın plan ve keşif yapma, suçta kullanılan silahı temin etme ve cesedi yok etmeye yardım eylemlerinin öldürme olayında ortak hakimiyet kurma boyutuna ulaşmadığı belirtilerek verilen müebbet hapis cezası kararı bozuldu.

Fahrettin Öztürk’ün gerçekleştirdiği “Nitelikli kasten öldürme” eylemine Ferhat Yıldız’ın yardım eden olarak katıldığı gözetilmeksizin iştirak derecesinde yanılgıya düşüldüğü kaydedildi.

Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava yeniden görüldü. Sanık Ferhat Yıldız bulunduğu cezaevinden getirilirken cinayete kurban giden Rıfat Rıza Öztürk’ün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz hakkı verilen Ferhat Yıldız, “Ben bu olayı bilmeden olay yerine gittim. Olay sonrası Fahrettin’in yakalanmasından olayın çözümlenmesine kadar polise yardım ettim. 4,5 senedir cezaevindeyim. Mağdurum, tahliyemi istiyorum.” dedi.

Söz alan maktulün diğer kızı Gamze Vasfiye Özdemir şunları söyledi:

“Sanık kendi kafesinden ceset parçalarını koymak için çuval getirmiş. Eğer olaydan haberdar olmasaydı getirmezdi. Silahı da o temin etti. İçeride de 1 saat kadar kaldı. Korktum diyor, korkmuş olsaydı Fahrettin’i kendi evine götürmezdi. Onu evinde ağırlamazdı. Fahrettin 1 gece onun evinde kalmış, ertesi gün birlikte kahvaltı yapmışlardır. Bu olaydan sonra da rahatça eğlence mekanına gidebilecek kadar soğukkanlı olan bu kişinin salınmasını istemiyorum. Ortada 200 bin Euro babamın parası vardı. Bu parayı kafenin masraflarına harcamışlardır. Para için bu cinayet işlenmiştir.”

Son sözü sorulan Ferhat Yıldız, “Fahrettin benim evimde kalmadı. Ben değil diğer sanıklar onunla eğlenmeye gitti, ben gitmedim. Sabah benimle kahvaltı da yapmadı. Yapmadığım bir suçtan dolayı yatıyorum.” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti Ferhat Yıldız’ın “Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 20 yıl hapis cezasına hükmetti.

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