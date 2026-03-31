Vedat Işıkhan: İşsizlik oranı şubatta yüzde 8,5 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin yaptığı açıklamada, işsizlik oranının yüzde 8,5 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Işıkhan, son 34 aydır işsizlik oranının tek hanede seyrettiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan, iş gücü sayısının şubat ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bin kişiye yükseldiğini, iş gücüne katılma oranının ise 0,3 puan artışla yüzde 52,6’ya çıktığını belirtti. Aynı dönemde istihdam sayısının 153 bin kişi artarak 32 milyon 158 bin kişiye ulaştığını ifade eden Işıkhan, istihdam oranının da 0,2 puan artışla yüzde 48,2 seviyesine yükseldiğini kaydetti.