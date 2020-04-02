Trabzonspor’un yıldızlarından muhteşem hareket

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Abdülkadir; “İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50’sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır’a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki Yan yana durursak biz bize yeteriz.” ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır da maaşının yüzde 20’sini bağışladığını duyurarak pası Jose Sosa’ya attı.
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