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Trump emri verdi: Vurun

ABD Başkanı Trump çok tartışılacak bir karara daha imza attı ve taciz halinde İran gemilerinin vurulması emrini verdi.

NationalTurk 22/04/2020
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, “ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim” ifadesini kullandı.

ABD 5. Filosu, Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin Basra Körfezindeki ABD gemilerine çok fazla yanaşarak tacizde bulunduğunu duyurmuştu.

Geçen hafta meydana gelen olayda herhangi bir çatışma yaşanmamıştı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi olayla ilgili olarak Amerika’yı işgalcilik ve yalancılıkla suçlamıştı.

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