Trump haklı mı? Sıcak ülkelerde virüs ya az görülüyor ya hiç yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüsle ilgili yaptığı “Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur” açıklaması sağlık çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor. Virüsün görüldüğü ülkelerin iklimleri de Trump’ın açıklamasını destekler nitelikte.

Dava sıcak havalar koronavirüsün yayılmasını durdurur mu?

Virüs dünyaya yayılmaya devam ettikçe, Donald Trump başta olmak üzere bazı çevreler basit bir çözümü tekrarladı: Yaz sıcakları virüsün yayılmasını durduracak.

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayına kadar koronavirüs sorununun çözüleceği yönündeki açıklamasına ek olarak Endonezya Sağlık Bakanlığı yetkilileri de ülke genelindeki tropik iklimin virüse yaşama imkanı sağlamadığı yönünde açıklamalar yaptı.

Uzmanlar da Trump’ı destekliyor ama açık kapı bırakıyorlar

Bulaşıcı hastalık uzmanları ise yaz aylarında diğer virüslerin azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olan faktörlerin, COVID-19 olarak adlandırılan bu koronavirüsü de benzer şekilde etkileyebileceğini söylüyor ancak bunun henüz kanıtlanmamış olduğunu da sözlerine ekliyor.

Bilindiği gibi soğuk algınlığı en çok kış ve ilkbaharda görülür, grip ise ABD istatistiklerine göre Aralık ve Şubat arasında zirve yapar. COVID-19’un grip ve soğuk algınlığı ile aynı şekilde bulaştığı da biliniyor.

Uzmanlar yazın grip ve soğuk algınlığı vakalarının düşmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak sıcak ve nemli havanın solunum damlacıklarının virüs yaymasını zorlaştırabilmesi olduğunda hemfikir.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Dinamikleri Merkezi direktörü Elizabeth McGraw, “Virüs taşıyan damlacıklar nemli havada askıda kalmıyor, daha yüksek sıcaklıklar da virüsün daha hızlı bir şekilde yok olmasına yol açıyor” diyor.

Virüs haritasında sıcak ülkeler daha güvenli duruyor

Çin ile birlikte virüsün en çok görüldüğü ülkeler Güney Kore, İtalya, İran, Japonya, Almanya, Fransa gibi ülkelerde kış şartları hüküm sürmeye devam ediyor.

Yaz mevsiminin devam ettiği Güney Amerika ve Afrika kıtalarındaki vaka sayısının azlığı da dikkat çekmekte. Cezayir’de 3, Mısır’da 2, Tunus ve Nijerya’da 1 vaka tespit edilirken bu ülkelerde koronavirüs nedeniyle henüz ölüm yaşanmadı.

Latin Amerika da koronavirüsün en az görüldüğü yerlerden. Brezilya’da İtalya seyahatinden dönen bir kişi ile Ekvador’daki 6 vaka haricinde Güney Amerika’da virüse rastlanmadı.

Tropik iklimin hüküm sürdüğü Maldivler, Tayland’a bağlı birçok ada, Bali gibi turizm bölgelerinde de henüz tespit edilmiş virüs vakası bulunmuyor.