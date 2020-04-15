Trump yalnız kaldı! Almanya: En iyi yatırım DSÖ’yü güçlendirmek
ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne aktarılan fonları kesme kararına tepkiler dinmiyor.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararını eleştirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede en iyi yatırımın DSÖ’yü güçlendirmek olduğunu söyledi.
Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, virüsün sınır tanımadığını, karşılıklı suçlamaların da yararlı olmadığını belirtti.
Kovid-19’a karşı uluslararası arenada birlikte çalışmak gerektiğini vurgulayan Heiko Maas, “Pandemi ile mücadelede en iyi yatırımlardan biri, testlerin ve aşıların geliştirmesi ve dağıtılması için Birleşmiş Milletleri, özellikle de yetersiz finansmanı olan DSÖ’yü güçlendirmektir.” ifadesini kullandı.
Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ’nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.
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