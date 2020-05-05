Trump’a yine itiraz etti: “Kanıt yok”

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs salgınından Çin’i sorumlu tutan açıklamalarına ve virüsün Vuhan’da bir laboratuvarda üretildiğine dair iddialarına Dr. Anthony Fauci itiraz etti.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) Başkanı konumundaki Dr. Fauci, National Geographic’e verdiği geniş kapsamlı röportajda, koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvarın yapımı olduğuna dair bilimsel kanıt olmadığını söyledi.

Dr. Fauci, “Virüsün yarasalarda ve şimdi dışarıdaki evrimine bakarsanız, (bilimsel kanıt) çok çok güçlü şekilde bunun yapay olarak ya da kasten manipüle edilmiş olamayacağına meylediyor. Zaman içinde adım adım evrimle ilgili her şey güçlü şekilde işaret ediyor ki, bu virüs doğada evrim geçirdi ve türlere sıçradı.” dedi.

En büyük endişesinin sonbahar ve kış mevsiminde olası ikinci dalga olduğunu belirten Fauci “Sonbahar ve kış aylarında ikinci dalga dediklerinin gerçekleşmesi halinde hala yeterli sayıda testimiz olmazsa, utanmamız lazım. Bu virüsün birdenbire ortadan kaybolması şansı bulunduğunu düşünmüyorum. Ortalıkta olacaktır ve fırsat verilirse dirilecektir” diye konuştu.

Halk sağlığı uzmanı, Trump yönetimin bu yaz ABD’nin ulusal sağlık sistemini doğru düzgün takviye edip sağlamlaştırmaya odaklanması, hastanelerde yataklarla solunum cihazları ve sağlık çalışanları için kişisel koruyucu donanımların hazır olmasını sağlama alması gerektiğini belirtti.