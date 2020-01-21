İran’da bir milletvekili, ABD Başkanı Donald Trump’ın başına 3 milyon dolar nakit para ödülü koydu. İran Meclisi’nde konuşan Ahmad Hamzeh, bu kararın dini liderlerle alınıp alınmadığı hakkında bilgi vermedi.

İranlı milletvekili Ahmad Hamzeh, İranlı komutan Kasım Süleymani’nin ölüm emrini vermesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ın başına 3 milyon dolar ödül konduğunu söyledi. Süleymani’nin memleketi Kirman’ı temsil eden vekil, parlamentoda yaptığı konuşmada “Kirman vilayetinin halkı adına, Trump’ı öldürene 3 milyon dolar ödül vereceğiz” dedi.

İranlı vekil, ödülü verme kararının siyasi veya dini yetkililerle birlikte alınıp alınmadığı konusunda bilgi vermedi.

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında öldürülen Süleymani’nin Kirman’daki cenazesine on binlerce kişi katılmış, kalabalık nedeniyle izdiham yaşanmıştı.