Trump’ın işbirliği çağrısına İran’dan yanıt: “İnanılır gibi değil”

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın işbirliği teklifini ‘inanılmaz’ olarak değerlendirdi.

İran’ın hava saldırılarının ardından ‘işbirliği’ çağrısı yapan ABD’ye yanıt Tahran’ın BM Temsilcisi Majid Takht Ravanchi’den geldi. Resmi devlet ajansı IRNA’nın aktardığına göre Ravanchi, çağrı için ‘inanılır gibi değil’ yorumunu yaptı.

Ravanchi, Tahran hâlâ Washington’ın yaptırımları altındayken Trump’ın teklifinin inanılmaz olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların ardından dün yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, “İran’la dünyayı daha güvenli ve barışçıl kılacak bir anlaşma için hep birlikte çalışmalıyız” demişti.

Washington ayrıca, Birleşmiş Milletler’e yolladığı mektupta İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin meşru müdafaa olduğunu savunmuş ve Tahran’a ‘ön koşulsuz’ müzakere çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, General Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İsviçre hükümeti aracılığıyla Washington yönetiminden bir mesaj aldıklarını söyledi.

ABD’nin İran’daki diplomatik temsilciliğini yürüten İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi’nin bugün ikinci kez bakanlığa çağrıldığını aktaran Musevi, “ABD’nin mesajına gerekli cevap kendisine iletildi” dedi. Musevi, mesajların içeriğine ilişkin ise bilgi vermedi.