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Trump’un DSÖ kararına Bill Gates tepki gösterdi

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, ABD Başkanı Donald Trump'un Dünya Sağlık Örgütü'ne aktarılan fonları durdurmasına tepki gösterdi.

NationalTurk 15/04/2020
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Twitter hesabından açıklama yapan Bill Gates “Dünyanın DSÖ’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” derken “Bir dünya sağlık krizi sırasında DSÖ için fonların durdurulması göründüğü kadar tehlikelidir. DSÖ’nün çalışmaları Covid-19’un yayılmasını yavaşlatıyor ve bu çalışma durdurulursa başka hiçbir kuruluş bunların yerini alamaz” ifadelerini kullandı.

Bill Gates’in kurucusu olduğu Gates Vakfı, DSÖ’nün en büyük bağışçılarından biri.

Ve Trump kapıları kapattı: Artık para yok

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