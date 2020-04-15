Trump’un DSÖ kararına Bill Gates tepki gösterdi

Twitter hesabından açıklama yapan Bill Gates “Dünyanın DSÖ’ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” derken “Bir dünya sağlık krizi sırasında DSÖ için fonların durdurulması göründüğü kadar tehlikelidir. DSÖ’nün çalışmaları Covid-19’un yayılmasını yavaşlatıyor ve bu çalışma durdurulursa başka hiçbir kuruluş bunların yerini alamaz” ifadelerini kullandı.

Bill Gates’in kurucusu olduğu Gates Vakfı, DSÖ’nün en büyük bağışçılarından biri.

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