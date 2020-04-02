Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Cemil Taşçıoğlu yaklaşık 2 haftadır tedavi görüyordu.

Saygın bilim insanı Taşçıoğlu’nun vefatı toplumda derin üzüntü yarattı.

Acı haberi Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duyurdu.

Taşçıoğlu’nun yoğun bakıma kaldırılmadan önce doktorlara “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” demesi ise kendisine olan saygıyı katlanarak büyüttü.

Toplumun her kesiminden Taşçıoğlu için veda mesajları yayınlandı.

Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2020

Cemil Hoca yoğun bakıma götürülürken tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz demiş. Çok üzgünüm, sinirliyim, karmakarışık haldeyim. — Özgen Aydos (@ozgenaydos) April 1, 2020

Hayatlarını riske atarak çalışan bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/PuLlznEXOp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2020