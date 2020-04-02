“Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz”
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Cemil Taşçıoğlu yaklaşık 2 haftadır tedavi görüyordu.
Saygın bilim insanı Taşçıoğlu’nun vefatı toplumda derin üzüntü yarattı.
Acı haberi Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duyurdu.
Taşçıoğlu’nun yoğun bakıma kaldırılmadan önce doktorlara “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” demesi ise kendisine olan saygıyı katlanarak büyüttü.
Toplumun her kesiminden Taşçıoğlu için veda mesajları yayınlandı.
Ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum.
Kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Koronavirüs'e karşı yürüttüğümüz mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 1, 2020
Cemil Hoca yoğun bakıma götürülürken tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz demiş. Çok üzgünüm, sinirliyim, karmakarışık haldeyim.
— Özgen Aydos (@ozgenaydos) April 1, 2020
Hayatlarını riske atarak çalışan bu sürecin kahramanları sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz.
Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim. pic.twitter.com/PuLlznEXOp
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 1, 2020
Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek. pic.twitter.com/V35aaAz30O
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020
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