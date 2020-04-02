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“Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz”

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

NationalTurk 02/04/2020
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Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Cemil Taşçıoğlu yaklaşık 2 haftadır tedavi görüyordu.

Saygın bilim insanı Taşçıoğlu’nun vefatı toplumda derin üzüntü yarattı.

Acı haberi Taşçıoğlu’nun oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından “Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle duyurdu.

Taşçıoğlu’nun yoğun bakıma kaldırılmadan önce doktorlara “Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz” demesi ise kendisine olan saygıyı katlanarak büyüttü.

Toplumun her kesiminden Taşçıoğlu için veda mesajları yayınlandı.

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