Tüm göçmen teknelerine kapıları kapattılar

İtalya, koronavirüs nedeniyle göçmen gemilere limanları kapattı. Hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle hayırsever göçmen teknelerinin yanaşmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Karar, Alman sivil toplum grubu Sea-Eye’ın işlettiği bir geminin Libya’dan aldığı 150 kişiyle İtalya’ya yönelmesi sonrasında alındı.

İtalya’nın ilan ettiği ulusal acil durumun 31 Temmuz’da sona ermesi bekleniyor.

Solcu Sağlık Bakanı da imzaladı

Kararname, içişleri ve ulaştırma bakanlarının yanı sıra her zaman göçmen koruma ve yardım faaliyetleri için kampanyaları destekleyen solcu bir partiden gelen Sağlık Bakanı Roberto Speranza tarafından da imzalandı.

Afrika’dan gelen göçmen teknelerinin sayısı görece bir durgunluktan sonra, 2020’nin ilk iki ayında tekrar artmaya başlamıştı. Ancak İtalya koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerin başında gelince tekne trafiği de mart ayında sert bir şekilde düşmüştü.