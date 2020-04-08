Tüm göçmen teknelerine kapıları kapattılar
Koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdüren İtalya, son günlerde artış gösteren göçmen teknelerine kapıları tamamen kapattığını duyurdu.
İtalya, koronavirüs nedeniyle göçmen gemilere limanları kapattı. Hükümet, koronavirüs salgını nedeniyle hayırsever göçmen teknelerinin yanaşmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.
Karar, Alman sivil toplum grubu Sea-Eye’ın işlettiği bir geminin Libya’dan aldığı 150 kişiyle İtalya’ya yönelmesi sonrasında alındı.
İtalya’nın ilan ettiği ulusal acil durumun 31 Temmuz’da sona ermesi bekleniyor.
Solcu Sağlık Bakanı da imzaladı
Kararname, içişleri ve ulaştırma bakanlarının yanı sıra her zaman göçmen koruma ve yardım faaliyetleri için kampanyaları destekleyen solcu bir partiden gelen Sağlık Bakanı Roberto Speranza tarafından da imzalandı.
Afrika’dan gelen göçmen teknelerinin sayısı görece bir durgunluktan sonra, 2020’nin ilk iki ayında tekrar artmaya başlamıştı. Ancak İtalya koronavirüsün en sert vurduğu ülkelerin başında gelince tekne trafiği de mart ayında sert bir şekilde düşmüştü.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Yoğun eleştirilerden sonra test kapasitesini artırıyorlar
- İmamoğlu en çok vaka olan 3 ilçeyi açıkladı
- Muharrem İnce’den Erdoğan’a: 7 maaşınla hediye edemeyeceğine göre…
- Ali Nesin: Duraklama başladı, gerileme dönemi yakındır
- Diyanet Başkanı: “Hükmen şehit sayılırlar”
- 76 gün sonra karantina kaldırıldı
- Son Dakika: Yeni vaka sayısı 4 bine yaklaştı
- Bir belde daha karantinaya alındı
- İlk plazma bağışı doktordan
- ABD ordusu 3D baskı yöntemiyle üretime geçti