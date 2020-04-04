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Tüm iç hat seferleri durduruldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) iç hat seferlerinin 20 Nisan'a kadar durdurulduğu bildirildi.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı, iç hatlarda 14 büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki iç hat seferlerimiz, 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir.” ifadesini kullandı.
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