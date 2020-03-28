Tüm tren seferleri durduruldu
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler 28 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak işletilmeyecek.
TCDD’nin açıklamasına göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler 28 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak işletilmeyecek.
İşletilmeyecek trenlere bileti olan yolcular istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade ederek bilet ücretini geri alabilecekler.
Abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücret iade edilecek.
Marmaray ve Başkentray devam edecek
İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray seferleri devam edecek. Bu trenlerde de sosyal mesafenin korunması amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek.
TCDD’nin açıklamasında, “Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız” denildi.
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