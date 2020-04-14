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Türk filmi izleyen Neymar: Çocuk gibi ağladım
Brezilyalı futbol yıldızı Neymar, Türk filmi 7. Koğuştaki Mucize'yi izlerken ağladığını söyledi.
7. Koğuştaki Mucize filmini izledikten sonra 137 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Tarihin en pahalı futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran Neymar, “Çocuğu olan iyi anlar… Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!” ifadelerini kullandı.
7. Koğuştaki Mucize, Brezilya’da en çok izlenen filmler arasında 2. sıraya yükseldi.
Daha önce ise dünyaca ünlü DJ Snake sosyal medya hesabından film için paylaşımda bulunmuştu.
7. Koğuştaki Mucize’de Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.
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