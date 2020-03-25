Turkcell Cumhurbaşkanlığı kararına uymuyor mu? “Borçları hassasiyetle isteyin”
Tüm icra ve iflas takiplerinin 30 Nisan’a kadar durdurulmasına karar verilmesine karşın iletişim operatörü Turkcell'in hafta başında yasal takip işlemlerini yürüten tüm avukatlara, "Tahsilat için müşterileri aramaya devam edin" bilgisi verdiği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 22 Mart Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yeni tip Koronavirüs salgını tedbirler kapsamında, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri 30 Nisan tarihine kadar durduruldu. Ayrıca taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine de karar verildi.
Sözcü’den Hande Zeyrek’in haberine göre, kararın ardından 23 Mart Pazartesi sabahı iletişim operatörü Turkcell, Yasal Takip Birimi takip işlemlerini yürüten avukatlara ‘önem düzeyi yüksek’ bir e-posta yolladı.
“Değerli avukatlarımız” diye başlayan mesajda bir gün önce Resmî Gazete’de yayımlanan karar gereği ‘Merkezi takip sistemi’ de dahil olmak üzere 30 Nisan’a kadar tüm icra takip işlemlerinin durdurulduğu hatırlatılarak, “Bu süre zarfında tahsilat arama/ iletişim faaliyetlerine, müşteri hassasiyeti gözetilerek bir sonraki duyuruya kadar devam edebilirsiniz” bilgisi verildi.
“Müşterileri borç için arayın ama hassas davranın” mesajı yollanan avukatlara özelikle sağlık ve güvenlik kuvvetleri çalışanları ile iletişim kurulması durumunda ısrarcı olunmadan ilgili çağrının sonlandırılması gerektiği de önemle belirtildi.
E-postayı avukatlara yollayan Turkcell Yasal Takip Birimi’ni telefonla aradığımızda takipli tüm işlemlerle sadece avukatların görüştüğü bilgisi verildi.
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