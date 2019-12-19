Türkiye Küba’da nohut yetiştirecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda T.C. Havana Büyükelçiliği ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Küba’da yetiştirilecek patenti Türkiye’ye ait 10 çeşit nohut tohumunun deneme ekimleri Küba’nın Sancti Spiritus bölgesinde yapıldı.

Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakan Yardımcısı Ileana Núñez Mordoche’nin 2018 yılında TİKA’yı ziyaretinde ülkemizin nohut yetiştiriciliği alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtmişti.

Küba makamlarının talebi üzerine Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile yapılan görüşmeler neticesinde geliştirilen ve pataneti ülkemize ait 10 çeşit nohut tohumu Küba’ya gönderildi ve TİKA, TAGEM ve Küba Tarım Bakanlığı Uzmanlarının katılımıyla Küba’nın Sancti Spiritus bölgesinde gerçekleştirildi.

Deneme ekimi Küba’nın orta kesiminde bulunan ve devlet kontrolündeki 2.5 hektarlık bir kooperatif arazisinde yapıldı. Gelişimini incelemek ve mukayese etmek amacıyla ülkemiz tarafından sağlanan 10 çeşit tohumun yanı sıra 2 çeşit Meksika ve 1 çeşit Küba menşeili tohumun da ekimi yapıldı.

Proje kapsamında T.C. Havana Büyükelçisi Berris Ekinci ve TİKA Heyeti, Küba Tarım Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Ydael Perez Brito tarafından kabul edildi. Bakan Yardımcısı Brito, ülkemizin yaptığı yardımlardan dolayı teşekkürlerini ileterek işbirliğinin bundan sonra da devam etmesini istediklerini ifade etti.

Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz da ülkemizin yardımlarından dolayı TİKA’ya teşekkür mektubu iletti.

Ekim, hasat ve raporlama olmak üzere üç aşaması bulunan projenin 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor.