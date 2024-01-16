Adliye koridorlarında “şeriat” sloganları
Atatürk'e hakaret suçundan yargılanan Ahmet Bostancı'nın tahliye edilmesinin arından adliye koridorlarında bir grup "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Bostancı tahliye edildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Ahmet Bostancı’nın tahliyesine karar verildi. Bostancı’nın tahliyesinin ardından adliye koridorlarında bir grup ‘Yaşasın şeriat’ sloganı attı.
10 Kasım’da İstanbul Gayrettepe’deki bir camide görevli imamın, ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşarak Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Bostancı tahliye edildi.
Bostancı ve avukatlarının Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya kalabalık bir şekilde katıldıkları dikkat çekerken mahkeme sanığın tahliyesi yönünde karar verdi.
Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi koridorlarında ‘Yaşasın şeriat’ sloganları atıldı.
Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde çekilen görüntüler dehşet verici..
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden bir gencin davasını izlemeye gelen grup “YAŞASIN ŞERİAT” sloganlarıyla adliye içinde gösteri yapıyor.
Anayasa, aleni bir biçimde ayaklar altına alınıyor.
Bu cüreti… pic.twitter.com/wG246jPFQ3
— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) January 16, 2024
Ahmet Bostancı tahliye edildi: Ne olmuştu?
İmamın 10 Kasım’daki ölüm yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’e dua etmesinden rahatsızlık duyduğunu anlattığı videoyu sosyal medyada paylaşan kişi hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Bunun üzerine paylaşımın yapıldığı rumuzlu sosyal medya hesabının Ahmet Bostancı’ya ait olduğunu tespit eden polislerce Ümraniye’de gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.
İddianamede, sanığın “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi isteniyor.