AKP Adayı Faruk Dinç Hizbullah Davasında Hapis Yatmış!

AKP’nin Mersin’de 4. sıradan milletvekili adayı gösterdiği HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç’in daha önce Hizbullah davasında hapis yattığı ortaya çıktı.

HÜDAPAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç’in, Hizbullah davasında 30 Nisan 2009’da tutuklandığı, 6 Temmuz 2009’da tahliye edildiği ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Dinç’in cezaevine girmesine yol açan suçlamaları yazdı. Dinç’in 2007’de İhya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (İhya-Der) aktivisti olduğunu belirten Saymaz, şunları kaydetti:

“İhya-Der Hizbullah’ın 2004’ten sonra oluşturduğu yasal alandaki yapılanmalarından biriydi. Cezaevinden salıverilen Hizbullahçılar örgütün talimatı doğrultusunda Diyarbakır, Batman, Şırnak, Adıyaman ve Elazığ’da Mustazaf-Der, Umut-Der, Vahdet-Der, İkra-Der ve İhya Der’i kurdular. Önce Vuslat Kitabevi ve Esnaf Mescidi’nin etrafında toplandılar. 2007’de merkezi Elazığ’da bulunan İhya-Der’in Malatya Şubesi’ni kurdular. Hizbullahçı erkeklerin eşleri Hayrın Yolcuları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’ni açtı. İki derneğin kurucuları Hizbullah sanıklarıydı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Elazığ ve Malatya’daki İhya-Der’liler 27 Nisan 2009’da gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Faruk Dinç de vardı. Dinç, İhya-Der’in Taziye ve Cenaze Komisyonu üyesiydi ve altı etkinlikte görev almıştı. Evindeki aramada çıkan CD’de, ‘Hizbullah-İlim terör örgütünce propaganda amaçlı kullanılan resimler ve şahıs isimlerinin bulunduğu’ tespit edildi. Tekfircilerin baş eserlerinden ‘İslam’ın Hareket Metodu’ adlı yasaklı kitap da bulundu.Dinç, 30 Nisan 2009’da tutuklandı. Dinç’in de aralarında olduğu 19 sanığa üyelikten, bir kişiye yöneticilikten dava açıldı.

Dinç, mahkemede ‘İhya-Der’e üye olmadığını, yasal toplantılara katıldığını, Taziye ve Cenaze Komisyonu’nda faaliyet gösterdiğini’ kaydetti. Dinç, 6 Temmuz 2009’da tahliye edildi. Dava 2010’da beraatle bitti. İltisaklı muhalife belediyede yevmiyeyle ot yolmak yasakken… Yargılanıp tutuklanan, propaganda CD’leri bulunduran ve derneği kapatılan Faruk Dinç, Hizbullah’la iltisakı sayesinde Cumhur İttifakı’nın milletvekili adayı olabiliyor. Üstelik Hizbullah’ın kaçırıp işkence ettiği, domuzbağıyla öldürüp mezar eve gömdüğü İslamcı feminist Konca Kuriş’in şehri Mersin’den…”

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