Alparslan Bayraktar: İliç’te heyelan tehlikesi sürüyor

Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan İliç’te çökme yaşanan bölgede heyelan riskinin sürdüğünü açıkladı.

Erzincan İliç’te “yığın liç maden alanının çökmesi”ne ilişkin son durumu paylaşırken toprağın tamamının kaldırılması için en az 400 bin kamyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bayraktar, arama kurtarma çalışmalarının işçilerin bulunduğu düşünülen noktalarda sürdüğünü belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sürecin hukuki boyuna ilişkin ise “Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

“En az 400 bin kamyona ihtiyaç var. Biz özellikle işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde arama yapıyoruz. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. En kısa sürede işçilerimize ulaşmayı ümit ediyoruz. Elimizdeki tüm teknik imkanları kullanmaya çalışıyoruz.

İşin hukuki boyutuyla ilgili müfettişlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Kimlerin sorumluluğu varsa yargı önüne çıkması için çalışacağız.

Buradaki şirketin yönetim düzeyi içerisinde bir zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Şirketten bir yetkili bile bölgeye gelmiş değil. Bu tesisin izinleri ile alakalı süreçlerde herhangi bir sıkıntı yok. Ama uygulama noktasında ilgili bakanlıklar soruşturmayı yürütüyor. Hiçbir şeyin üstünün örtülmeyeceğini söyleyebiliriz.”