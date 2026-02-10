Ayşe Barım hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılamada önemli bir aşamaya gelindi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında savcılık esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu. Mütalaada, Barım’ın hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Ayşe Barım hakkında yer alan tespitler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 171 sayfalık iddianamede, Gezi Parkı sürecinin planlanması ve organizasyonuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Dosyada, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı ana davasının sanıkları arasında bulunan Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala ile eylemler sürecinde irtibatlı olduğuna dair HTS kayıtlarına yer verildiği aktarıldı.

İddianamede, Barım’ın Memet Ali Alabora ile ilk temasının 30 Mayıs 2013’te gerçekleştiği, son görüşmenin ise 19 Haziran 2013’te yapıldığı ve bu irtibatın yalnızca Gezi Parkı süreciyle sınırlı olduğuna ilişkin tespitlerin bulunduğu belirtildi.

Sanatçılarla iletişim iddiası

Dosyada ayrıca, Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık şirketine bağlı sanatçılarla birlikte sosyal medya üzerinden eylemlere ilişkin etiketlerin paylaşıldığı ve bu paylaşımların kitlesel yayılım amacıyla organize şekilde yapıldığı iddialarına yer verildi.

İddianamede, Barım’ın şirketine bağlı sanatçıları arayarak Gezi Parkı’na yönlendirdiği ve eylemlerin yayılmasına katkı sağladığı yönünde değerlendirmeler de bulunduğu kaydedildi.

Daha önce istenen ceza

Daha önce hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım hakkında “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

