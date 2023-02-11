Bütün Üniversiteler Uzaktan Eğitim Verecek

Diyarbakır’da Selahahattin Eyyübi Kent Meydanı Çadır Kenti ziyaretinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin dönem sonuna kadar uzaktan eğitim vereceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 97 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını açıklayan Erdoğan, “Bazı odaklar, siyasi partiler, STK’lar ahlaksızca, edepsizce, birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır” dedi.

Depremzedelerin barınma sorunu hakkında da açıklama yapan Erdoğan şunları söyledi:

“Üniversitelerimizin tamamının KYK’ye ait yurtlarını bu işlerde kullanacağız, zira yaza kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Üniversiteler tamamen uzaktan eğitime geçecek.”

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