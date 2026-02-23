Caner Erkin rekora gidiyor

Caner Erkin 3 maçta 1 atılıyor

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen ender futbolculardan biri olan Caner Erkin, bu kez farklı bir özelliğiyle dikkat çekiyor.

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli sol bek bu sezon 12 maçta 4. kez kırmızı kart gördü.

Caner, bugün Sakaryaspor’un 4-1 mağlup olduğu Sivasspor deplasmanında 40 ve 45. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyun duşı kaldı.

Sivasspor’un gollerini 6 ve 20. dakikalarda Valon Ethemi, 16’da Okan Erdoğan, 90+2’de Rey Manaj’dan geldi.

Sakaryaspor’un tek golünü 26’da Caner Erkin’in asistinde Salih Dursun’dan geldi.

Ligde bugün saat 13.30’da oynanan diğer karşılaşmada Sarıyer, Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.

Mavi-beyazlıların gollerini 7’de Enver Kulasin, 9’da Cebrayil Karayel, 21’de Marco Silva, 30’da Batuhan Kör ve 72’de Aytaç Kara attı.

Caner böyle atıldı – Video