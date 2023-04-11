CHP’ye Bir Saldırı Daha!

İzmir’de CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendiği öğrenilirken saldırgan gözaltına alındı.

İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Polis, madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganı gözaltına aldı.

Ege’de Sonsöz’den Metehan Ud’un haberine göre gözaltına alınan zanlıya basın mensupları tarafından “neden saldırıyı gerçekleştirdin?” sorusuna verdiği yanıt ise “herkes AK Parti’ye oy verecek” oldu. Saldırgan polis ifadesinde ise “CHP binası olduğu için saldırdım” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Saldırı ile ilgili olarak ise kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının ilk önce büroyu incelediği ve yerden aldığı bir taş ile saldırıyı düzenlediği görülüyor.

CHP Konak Gençlik Kolları’ndan saldırıya ilişki yapılan açıklamada, “Korkmuyoruz, geliyoruz! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!” ifadeleri yer aldı.

KORKMUYORUZ, GELİYORUZ! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz!

Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz!#kınıyoruz #korkmuyoruz #geliyoruz pic.twitter.com/G8JhAexkHj — CHP Konak Gençlik Kolları (@CHP_Konak_Genc) April 11, 2023

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