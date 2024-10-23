DEM Parti: TUSAŞ saldırısı provokasyon

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ’ye (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda şehit ve yaralılar olduğunu açıklarken TUSAŞ’a saldıran teröristlerin ilk görüntüleri de geldi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TUSAŞ’ta meydana gelen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Meclis’te konuşan Temelli, saldırının provokasyon olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüz. Yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Zamanlaması manidardır. Provakasyon her tarafından belli olmaktadır. Zamanlaması manidar. provokasyon olduğu her halinden belli.”