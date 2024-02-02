Enver Aysever’i Tuncay Özkan şikayet etmiş!

Enver Aysever, bu sabah Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurmuştu.

Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.

Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP’li siyasetçi Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Aysever açıklamasında şunları kaydetti:

“Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç TELE1’de yaptığım konuşma. Görüşürüz.”