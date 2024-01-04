Eyüp Aksu yine coştu! “İndi-bindi 120 lira olmalı”

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yüzde 65’lik zam talebi iletildiğini söyleyen Eyüp Aksu “İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı” ifadelerini kullandı.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nın 8 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İBB’ye yüzde 65 oranında zam talebi ilettiklerini açıkladı.

Taksicilerin giderlerinin arttığını ifade eden Aksu şunları söyledi:

“Yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100’ün üzerinde artışlar yapıldı.

Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım.

“İndi bindi en az 120 lira olmalı”

“İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur.

Şu anki fiyatlarla gerçekten maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100’ün üzeri zamlar yapıldı. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var.

Bütün harcamalarımıza yüzde 100’ün üzerinde zamlar yapıldı, biz de vatandaşlarımızı düşünerek, aradaki payı bırakarak en az yüzde 65 zam talep ediyoruz. Bu da bizim zaruri bir ihtiyacımız, mecbur zam yapılmasını talep ediyoruz.”

İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam

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