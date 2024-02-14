İliç’de maden faciası: 4 gözaltı

Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen göçükle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

9 işçinin göçük altında kaldığı Çöpler Altın Madeni faciasıyla ilgili saha sorumlusu olduğu belirtilen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın defalarca kapasite artırımını onayladığı madende dün yaşanan çökme sonucu, tonlarca tehlikeli kimyasal toprağa karışmış ve 9 işçinin göçük altında kaldığı belirtilmişti.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı belirtilirken öğle saatlerinde aralarında maden saha görevlisinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bakanlardan sızıntı açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’da çökmenin meydana geldiği maden alanında arama kurtarma çalışmaları ve siyanür sızıntısı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan’ın İliç İlçesi’ndeki Çöpler Altın Madeni’nde yığın liç maden alanının çökmesinin ardından olayın yaşandığı alanda bulunan kayıp 9 kişiden 5’inin bir konteyner içinde, 3’ünün aynı bölgede bir araç içinde, diğer 1 kişinin ise farklı bölgede bir araç içinde olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, “100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma devam ediyor” dedi.

Yerlikaya, siyanür sızıntısına ilişkin de “Düzenli olarak yapılan ölçümler ve sonuçları açıklanıyor. Fırat Nehri boyunca numuneler alındı. Endişe edecek bir şey yok” ifadesini kullandı.

İliç’de son denetim Ağustos’ta yapılmış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maden ocağına en son ağustos ayında denetim yapıldığını, bu denetimde de herhangi bir tespit bulunmadığını kaydetti. Bayraktar, “Bu zaman içinde ne olmuş olabilir, araştırmamız devam ediyor. En son denetim ağustos ayında yapıldı. İşletmenin ruhsatı var. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek” diye konuştu.

Siyanür tehlikesine ilişkin de konuşan Bakan Bayraktar, “Sürekli ölçümler yapılıyor. Şu anda endişe edilecek bir şey yok” dedi.

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