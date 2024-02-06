İstanbul’un nüfusu azaldı!

Nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişiye yükselirken İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları açıklandı.

Buna göre Türkiye’deki yabancı nüfus, bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6’sını erkekler, yüzde 51,4’ünü kadınlar oluşturdu.

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

Türkiye’de kent nüfusu azalırken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,6’dan yüzde 7’ye yükseldi.

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu.

Ankara’nın nüfusu 5 milyon 803 bin 482, İzmir’in nüfusu ise 4 milyon 479 bin 525 kişi oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’i 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

En az nüfuslu şehir ise 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu.

60 yıldır ilk kez Çin Nüfusu Azaldı