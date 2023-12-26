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Kadıköy’de bina çöktü
Kadıköy Caferağa Neşe Sokak'ta yıkım çalışması yapılan bir bina çöktü. Bir işçinin enkaz altında kaldığı bildirildi.
İstanbul Kadıköy’de bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında kalan bir işçi kurtarıldı.
Kadıköy Postası’nın haberine göre İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Caferağa Mahallesindeki Neşe Sokak’ta bulunan binada yıkım sırasında çökme meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sokağa sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yıkımda çalışan bir işçinin enkaz altında kaldığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçi kurtarıldı.
Yaralı olarak kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çalışmalar devam ediyor.
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