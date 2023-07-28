CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, direnişe destek olmak için Akbelen’e geldi. / Kılıçdaroğlu Akbelen sahasında…

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanında ağaç kesiminin yeniden başlaması üzerine direniş sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Akbelen direnişine destek olmak için bölgeye geldi. Grup Başkanı Özgür Özel ve bazı milletvekilleri de Kılıçdaroğlu Akbelen ziyaretinde bulundu.

Direnişi sürdüren vatandaşlardan bilgi alan ve daha sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu Akbelen konusunda şunları söyledi:

“Sizi ve verdiğiniz mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için… Benim Ankara’da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz.

Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç… Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim.

Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum. Boşuna mı ‘Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor’ diyordum. Bunun için söylüyordum.

Türkiye’nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direniyorsunuz. Kemal kardeşiniz sizin yanınızda, hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizin mücadeleniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadele hak mücadelesidir. Hak mücadelesi koleftif bir mücadeledir. Ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Buraya tekrar geleceğim.”

Kılıçdaroğlu Akbelen Maden Sahasına Girdi

Açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu arabasına bindi. Ancak vatandaşların “Arabaya değil barikata” sloganları üzerine Kılıçdaroğlu ağaçların kesildiği maden sahasına girdi.

Kılıçdaroğlu’nun bir heyet ile birlikte girdiği maden sahasına yurttaşlar da eşlik etmek istedi. Jandarma, yurttaşlara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Müdahalede 2 yurttaş gözaltına alındı.

Akbelen Ormanı’nda açılacak kömür ocağı için ağaç kesimi bugün de devam ediyor.

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