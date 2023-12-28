Kızıl Goncalar dizisine RTÜK’ten ağır ceza!

RTÜK FOX TV’de yayımlanan “Kızıl Goncalar” adlı diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine” aykırılık gerekçesiyle yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) muhalif kanallara ceza yağdırdı!

Kurul, FOX TV’de yayımlanan “Kızıl Goncalar” adlı diziye ilişkin şikayetler üzerine inceleme başlattığını duyurmuştu.

Bugün yapılan haftalık toplantının ardından Kızıl Goncalar dizisine büyük ceza çıktı. Kurul diziye ‘toplumun milli ve manevi değerlerine’ aykırılık iddiasıyla yüzde 3 idari para 2 kez de program durdurma cezası verildi.

Celal Şengör Kızıl Goncalar Açıklamasıyla Gündemde

RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı

Fox TV: Somali cumhurbaşkanının oğlunun kurye Yunus Emre Göçer’e çarparak ölümüne neden olması ve hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü’nün eski başkanı Faruk Koca’nın saldırmasına ilişkin değerlendirmeler nedeniyle “tarafsız” davranmadığı savıyla yüzde 3 idari para cezası.

Halk TV: “Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” sunulduğu iddiasıyla yüzde 3 idari para cezası; aynı kanalda LGBT+konusundaki değerlendirmeler nedeniyle milli ve manevi değerlere aykırılıktan yüzde 3 idari para cezası.

SÖZCÜ TV: TÜİK çalışanının işsizliği az göstermelerinin karşılığında prim, terfi aldıklarına ilişkin sözlerinin aktarılması nedeniyle “tarafsızlık” ihlali savıyla yüzde 3 idari para cezası.

TELE 1: “Kişileri küçük düşürmekten” yüzde 3, kara para aklama yöntemlerinin tartışıldığı program nedeniyle yüzde 3, Yılmaz Güney’in tartışıldığı programa da “suçluyu övmekten” yüzde 3 idari para cezası.

KRT: Zafer Arapkirli’nin Çalışma Bakanı’na “aşırı yoksulluk yok” sözleri Sağlık Bakanı Koca’yı da yurtdışına giden doktorlar için “para” için gittiklerine dönük el işaretini eleştirmesinden dolayı “küçük düşürmekten” yüzde 3 idari para cezası.

Starbucks bardağına ceza

TGRT: Haber bülteninde Starbucks bardağının görünmesi nedeniyle “gizli ticari iletişim”den yüzde 3 idari para cezası.

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