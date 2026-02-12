Küçükçekmece’de facianın kıyısından dönüldü!

Küçükçekmece’de kentsel dönüşüm tehlikesi!

Olay, Küçükçekmece ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışmaları sürdürülen bir bina, çalışmalar sırasında bitişiğindeki yapının üzerine doğru devrildi. Gündüz saatlerinde yaşanan olay, çevredeki vatandaşların büyük korku yaşamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, kontrollü şekilde yıkılması planlanan bina, çalışma esnasında dengesini kaybederek yan taraftaki binanın üzerine yıkıldı. Yıkım sürecinde yaşanan bu kontrol kaybının teknik bir hatadan mı yoksa yapısal bir sorundan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı. Olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, hem olası bir göçük riskine karşı güvenlik önlemi aldı hem de çevredeki binalarda hasar tespit çalışması başlattı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak devrilen binanın temas ettiği yapıda maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, detaylı teknik incelemenin ardından kamuoyuna kapsamlı açıklama yapılacağını belirtti.

Olayın ardından yıkım çalışmasını yürüten firma ve sorumlular hakkında inceleme başlatıldı. Yıkım sürecinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı araştırılıyor. Uzman ekiplerin raporunun ardından olayın kesin nedeni netleşecek.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Yıkım büyük paniğe yol açtı – Video