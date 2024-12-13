Türkiye
Mahkeme salonunda silahlı saldırı: 2 ölü
Bursa Adliyesi'ndeki bir duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Bursa’da, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.
Gelen ilk haberlere göre Bursa Adliyesi’nde, duruşma salonunda silahlı saldırı meydana geldi.
İddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.
Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.