Türkiye

Mahkeme salonunda silahlı saldırı: 2 ölü

Bursa Adliyesi'ndeki bir duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

NationalTurk13/12/2024
144 Bir dakikadan az
Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı
Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı
Seyşeller

Bursa’da, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.

Gelen ilk haberlere göre Bursa Adliyesi’nde, duruşma salonunda silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti. İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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NationalTurk13/12/2024
144 Bir dakikadan az
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