Narin nasıl öldürüldü? Son dakika gelişmesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve cesedi Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili soruşturmada son dakika gelişmesi!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, “Suç delillerini yok etmek” suçlamasıyla tutuklanan Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da 13 Eylül’de gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran, savcılıktaki sorgusunun ardından “Kasten öldürmeye iştirak” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Narin’in ölüm sebebi ne?

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Adli Tıp tarafından yapılan incelemede küçük kızın ‘boğazı sıkılarak’ öldürüldüğü tespit edildi.

Narin’in otopsi işlemleri sırasında 91 doku örneği alınmıştı…

Ön otopsi raporuna göre, bu örnekler istismar da dahil olmak üzere her türlü suçu aydınlatacak şekilde toplanmıştı.

Narin’in annesi Yüksel Güran’ın ifadesi ortaya çıktı