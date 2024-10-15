Pendik’te 40 günlük bebek 7. kattan atıldı!

İstanbul’un Pendik ilçesinde trajik olay, büyük üzüntü yarattı. 17 yaşındaki down sendromlu genç kız İlayda Nur Ö., misafirlikte bulunduğu komşularının 40 günlük bebeği Emin Egemen D.’yi 7. katın camından aşağıya attı. Bebeğin olay sırasında beton zemine düştüğü ve ağır yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası derhal hastaneye kaldırılan bebeğin durumu kritik olarak bildirildi ve hayati tehlikesi devam ediyor.

Penik’te korkunç olay

Olay, Pendik Kurtköy Mahallesi’nde bir apartmanın 7. katında yaşandı. İlayda Nur Ö., misafirlikte olduğu sırada aniden bebeği camdan attı. Aile ve çevre sakinlerinin fark etmesi üzerine hemen ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği derhal hastaneye kaldırdı, ancak bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay sonrası İlayda Nur Ö. gözaltına alındı ve polis tarafından ifadesi alındı. Genç kızın down sendromlu olması, savcılık tarafından detaylı bir inceleme başlatılmasına yol açtı. Ayrıca, olayın neden yaşandığına dair kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Aile bireylerinin de olay hakkında ifadelerine başvuruldu.

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